Nashik Husband Attacks Wife Friend : नाशिकच्या गोदाघाटावर रक्ताचा सडा! पत्नीला मित्रासोबत फिरताना पाहून पतीनं जे केलं, ते पाहून तुम्हीही हादरून जाल

पंचवटी (नाशिक) : पत्नीला मित्राबरोबर फिरताना पाहून संतप्त झालेल्या पतीने त्याच्यावर कोयत्याने हल्ला केल्याची खळबळजनक घटना गोदाघाटावरील दुतोंड्या हनुमान परिसरात (Goda Ghat Nashik incident) घडली. बुधवारी (ता. ४) सायंकाळी झालेल्या या हल्ल्यात कमल बेहरवा हा युवक जखमी झाला असून, त्याला उपचारासाठी जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, कमल बेहरवा हा एका महिलेसह गोदाघाटावर फिरत असताना अचानक संशयित हल्लेखोराने पाठीमागून कोयत्याने त्याच्यावर वार करण्यास सुरवात केली. अचानक झालेल्या हल्ल्यामुळे कमल व त्याच्यासोबत असलेल्या महिलेने मदतीसाठी आरडाओरड केली..आरडाओरड ऐकून परिसरातील नागरिक घटनास्थळी जमा होताच संशयित हल्लेखोर तेथून पसार झाला. नागरिकांनी विचारपूस केल्यानंतर कमलबरोबर असलेली महिला ही संशयिताची पत्नी असल्याचे समजल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली. या हल्ल्यात कमलच्या पाठीवर व हाताच्या कांबीवर जखमा झाल्या आहेत..Baramati Tragic Accident : बारामतीत एका क्षणात हसतं-खेळतं कुटुंब उद्ध्वस्त; मायलेकीचा जागीच मृत्यू, वडिलांसह दोन वर्षांचा चिमुरडा गंभीर जखमी.घटनेची माहिती मिळताच पंचवटी पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक गजेंद्र पाटील यांनी पोलिस पथक घटनास्थळी पाठविले. या प्रकरणी पंचवटी पोलिस ठाण्यात रात्री उशिरापर्यंत गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.