Nashik Crime : पत्नीच्या अनैतिक संबंधाच्या संशयावरून पतीनं घेतला गळफास; गावातील 35 वर्षीय तरुणासोबत ती...

मेहुणबारे (ता. चाळीसगाव) : पत्नीचे गावातीलच एकाशी असलेल्या अनैतिक संबंधांमुळे ३५ वर्षीय पतीने राहत्या घरात गळफास घेऊन आत्महत्या (Nashik Crime News) केली. आत्महत्या करण्यापूर्वी गळफास घेण्याबाबतचे मोबाईलवर स्टेटसही (Mobile Status) पतीने ठेवले होते. .येथील पोलिस (Police) ठाण्याच्या हद्दीत असलेल्या एका गावातील ३५ वर्षीय तरुणाच्या पत्नीचे गावातीलच एकाशी गेल्या दोन- अडीच वर्षांपासून अनैतिक संबंध होते. याबाबत पतीने पत्नीशी संबंध ठेवणाऱ्याविरोधात पोलिसांत वेळोवेळी तक्रारीही केल्या होत्या. यातून पती-पत्नीत वाद होऊन पत्नी माहेरी निघून गेली होती..तरुणाच्या बहिणीने भावाच्या पत्नीला समजावून सांगत व्यवस्थित राहण्याबाबत बजावले होते. मात्र, दहा दिवसांनी पुन्हा पत्नी तिच्या प्रियकराशी बोलताना मिळून आली. प्रियकराने तिच्याशी बोलण्यासाठी मोबाईलही घेऊन दिला होता..Beed History : बीड परिसरावर होतं देवल्लदेवांचं राज्य; जरूडच्या शिलालेखाने उलगडला बाराव्या शतकातील इतिहास, शिल्पावर काय-काय कोरलंय?.यामुळे व्यथित झालेल्या पतीने आपल्या पत्नीच्या अनैतिक संबंधांना कंटाळून गळफास घेत असल्याबाबतचे मोबाईलवर स्टेटस ठेवले. रविवारी (ता. ४) दुपारी साडेअकराच्या सुमारास त्याने त्याच्या राहत्या घरी दोरीने गळफास घेऊन आत्महत्या केली..दोघांविरोधात गुन्हाया प्रकरणी मृत तरुणाच्या बहिणीने दिलेल्या तक्रारीवरून मृत तरुणाची पत्नी व तिचा प्रियकराविरोधात आत्महत्येस प्रवृत्त केल्यावरून मेहुणबारे पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे. उपनिरीक्षक सुहास आव्हाड तपास करीत आहेत..