Police team conducting Panchnama at Hotel Shahi Plaza. In the second photo, the team checking fingerprints. esakal

नाशिक Nashik Crime News : इगतपुरीत हॉटेल शाही प्लाझावर दरोडा Nashik Crime : हॉटेल शाही प्लाझा येथे मध्यरात्रीच्या सुमारास धाडसी चोरी झाल्याची घटना शनिवार (ता. २४ रोजी) पहाटे घडली.