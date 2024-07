Nashik Crime News : घरातून लहान मुल पळविण्याचा प्रयत्न! अंबड पोलिसांकडून संशयित महिलेचा शोध सुरू

Nashik News : सिडकोतील विजयनगर परिसरामध्ये घरातील झोळीमधील लहान मूल पळविण्याचा प्रयत्न मुलाच्या आईच्या सतर्कतेमुळे फसला. संशयित महिलेविरोधात अंबड पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पोलिस तिचा शोध घेत आहेत. (Trying to run away children from home Ambad police are searching for suspect woman)