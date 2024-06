Two inn gangsters who were arrested along with Gavathi Kattya of Bhadrakali area. along with the team of Unit One of the City Crime Branch. esakal

नाशिक Nashik Crime News : दोघा सराईत गुंडांना गावठी कट्ट्यासह अटक; शहर गुन्हेशाखेच्या युनिट एकची कामगिरी Crime News : रेकॉर्डवरील गुन्हेगारांचा शोध घेत असताना शहर गुन्हेशाखेच्या युनिट एकचे अंमलदार विशाल देवरे यांना सराईत गुंड गावठी कट्टा बाळगून फिरत असल्याची खबर मिळाली होती.