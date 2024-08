Nashik Fraud Crime : एटीएम चोरून केली दोन लाखांची फसवणूक! लॉजमधील घटना; IMPS द्वारे केले ट्रान्सफर

Nashik Fraud Crime : मुंबई नाका परिसरातील लॉजमध्ये एकाच रुममध्ये थांबलेल्या संशयिताने दुसर्याच्या बॅगेतील एटीएम, मोबाईल चोरून नेला. त्यानंतर, एटीएमचा वापर करून संशयिताने १ लाख ९५ हजार रुपये काढून घेत त्यांची फसवणूक केली आहे. याप्रकरणी मुंबई नाका पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (Two lakh fraud done by stealing ATM Transfer done through IMPS)