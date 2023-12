Nashik Crime: सव्वादोन लाख रुपये लंपास करणाऱ्या दोघा चोरट्यांना अटक

मालेगाव : शहरातील अल्लमा इक्बाल पुलाजवळील गतिरोधकासमोर सव्वादोन लाख रुपयांची पिशवी पळविण्याचा प्रकार घडला होता.

छावणी पोलिसांनी या प्रकरणाचा कसोशीने चौकशी व तपास करून या गुन्ह्यातील दोघा चोरट्यांना पाच दिवसात बेड्या ठोकल्या आहेत. संशयितांकडून पोलिसांनी गुन्ह्यात वापरलेली दुचाकी देखील जप्त केली. (Nashik Crime Two thieves arrested for looting two lakhs)