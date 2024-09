Nashik Crime News : नैसर्गिक विधीला जाताच दुचाकी लंपास; शहरातून 3 दुचाक्या लंपास

Nashik Crime News : माडसांगवी येथे रस्त्याच्या कडेला दुचाकी उभी करून नैसर्गिक विधीसाठी गेलेला युवक परत आला असता, चोरट्याने दुचाकी चोरून नेल्याची घटना घडली. यासह पंचवटी व भद्रकाली पोलीसांच्या हद्दीतूनही दोन दुचाक्या अज्ञात चोरट्यांनी लंपास केल्या आहेत. (Two wheeler stolen while gone for toilet)