Nashik Vaibhav Deore Case : पिंपरी-चिंचवडमधून वैभव देवरेला अटक; आठवडाभरापासून होता फरारी

नाशिक : अवैध सावकारी व चहा व्यावसायिकाच्या आत्महत्येप्रकरणी दाखल गुन्ह्यात आठवडाभरापासून फरारी असलेला वैभव देवरे यास पिंपरी-चिंचवडमधून अटक करण्यात आली. शहर गुन्हे शाखा युनिट एकच्या पथकाने सापळा रचून त्यास जेरबंद केले. गंगापूर पोलिस ठाण्यात संशयित वैभव देवरे, त्याची पत्नी सोनाली देवरे (रा. चेतनानगर) व शालक निखिल पवार (रा. राणेनगर) यांच्याविरोधात अवैध सावकारी व चहा व्यावसायिकास आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल आहे. (Vaibhav Deore was arrested from Pimpri Chinchwad by police )