Nashik Crop Damage : हाता-तोंडाशी आलेला घास निसर्गाने हिसकावला! अवकाळीच्या तडाख्यात पावणेदोन लाख हेक्टरवरील पिके पाण्यात, पावणेतीन लाख शेतकऱ्यांना फटका

नाशिक : चालू वर्षी गारपीट व वादळी पावसामुळे नाशिक विभागागातील पाचही जिल्ह्यांत शेतीपिकांची अपरिमित हानी झाली आहे. विभागातील एक लाख ७१ हजार २२ हेक्टरवरील पिकांना पावसाने तडाखा दिला. तब्बल दोन लाख ७२ हजार ३११ शेतकरी बाधित झाले असून, हाता-तोंडाशी आलेला घास निसर्गाने हिसकावल्याने बळीराजासमोर संकट उभे ठाकले आहे. .नाशिक विभागासाठी यंदाचे वर्ष गारपीट व बेमोसमी पाऊस घेऊन आले आहे. फेब्रुवारीवगळता उर्वरित काळात झालेल्या अवेळी पाऊस व गारपिटीचा सर्वाधिक फटका रब्बी पिकांना बसला. बहुतांश तालुक्यांमध्ये अवघ्या तास ते दीड तासांत झालेल्या पावसामुळे होत्याचे नव्हते झाले आहे. विभागात नाशिक जिल्ह्याला सर्वाधिक फटका बसला..तब्बल ६१ हजार ३६२ हेक्टरवरील पिके पाण्यात गेली. त्या खालोखाल जळगावमध्ये ४२ हजार २६१, तसेच अहिल्यानगरमध्ये ३३ हजार ६९२ हेक्टर क्षेत्रावरील शेतीपिके जमीनदोस्त झाली. नुकसान झालेल्या पिकांमध्ये कांदा, द्राक्ष, गहू, कपाशी, केळी, आंबा, मका, सोयाबीन, भाजीपाला, तसेच इतर फळपिकांचा समावेश आहे..गेल्या वर्षी विभागात उशिरापर्यंत माॅन्सूनने मुक्काम ठोकला होता. लांबलेल्या माॅन्सूनमुळे खरिपाचा हंगाम वाया गेला. अशा परिस्थितीत नव्या उमेदीने शेतकऱ्यांनी रब्बी हंगामाच्या पेरण्या केल्या. मात्र, जीवापाड जपलेल्या शेतीपिकांना अवकाळी व गारपिटीने दणका दिला. त्यामुळे शेतातील पिकांचा चिखल झाला असून, हाता-तोंडाशी आलेला घास निसर्गाने हिरावून नेल्याने शेतकऱ्यांसमोर संकट उभे ठाकले आहे..कुटुंबाचा आधार असलेली शेतीच अवकाळी पावसाने उद्ध्वस्त झाल्याने शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात अश्रू तरळत आहेत. नुकसानग्रस्त भागांचे तातडीने पंचनामे करून आर्थिक मदत मिळावी, अशी मागणी बाधित शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे..नुकसानीची तीव्रता वाढणारनाशिक विभागातील पाचही जिल्ह्यांना मार्च ते एप्रिल या कालावधीत वादळी वाऱ्यासह बेमोसमी पाऊस व गारपिटीने तडाखा दिला आहे. गेल्या तीन आठवड्यांत झालेल्या पावसामुळे शेतांमध्ये पाणी साचले असून, पिके पाण्याखाली गेली. त्यामुळे महसूल व कृषी विभागाला पंचनामे करताना अडचणींचा सामना करावा लागला. सध्या पंचनाम्यांची कामे अंतिम टप्प्यात आहेत. येत्या आठवड्यात अंतिम आकडेवारी हाती येईल, असा अंंदाज आहे. एकूणच, पावसाचा तडाखा पाहता नुकसानीच्या आकडेवारीत वाढ होण्याची शक्यता आहे..यंदाच्या वर्षातील नुकसानजिल्हा क्षेत्र (हेक्टर)नाशिक ६१३६२धुळे ३२४०४नंदुरबार १३०३जळगाव ४२२६१अहिल्यानगर ३३६९२एकूण १,७१,०२२.