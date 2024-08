Shravan 2024 : पहाटेपासून कपालेश्वरी दर्शनासाठी गर्दी; दुसऱ्या श्रावणी सोमवारी शिवभक्तांची मांदियाळी

Devotees line up for darshan at Shree Kapaleshwar Mahadev Temple on second Shravan Monday. esakal

सकाळ वृत्तसेवा Shravan 2024 : दुसऱ्या श्रावणी सोमवारचे औचित्य साधत शिवभक्तांनी पहाटे चारपासून कपालेश्वरी दर्शनासाठी गर्दी केली होती, ती मध्यरात्रीपर्यंत कायम होती. दरम्यान गर्दीतही प्रत्येक भाविकांचे दर्शन अवघ्या पंधरा मिनिटात होत असल्याचे संस्थानचे अध्यक्ष ॲड. अध्यक्ष अक्षय कलंत्री यांनी सांगितले. भाविकांना रामतीर्थाकडील पायऱ्यांच्या बाजूने दर्शनाची सोय तर मंदिराच्या मागील बाजूने प्रवेश निश्चित केला होता. (Crowd for Kapaleshwar darshan from early morning of devotees ) Loading content, please wait...