Kojagiri Pornima 2024 : कावडधारकांनी आणलेल्या तीर्थजलाने आदिमायेचा जलाभिषेक; लाखो भाविकांची गर्दी

वणी : 'सप्तशृंगी मातेचा जयघोष... त्यात विलीन झालेला घुंगरांचा छनछनाट व डफ-ताशांचा निनाद...' अशा भक्तिमय वातावरणात शेकडो मैलावरून अनवाणी आलेले कावडधारक व पदयात्रेकरूंची लाखावर पावले बुधवारी (ता. १६) पहाटेपासूनच गडावर दाखल झाली. आदिमायेच्या कोजागरी पौर्णिमेच्या उत्सवाला त्यामुळे उधाण आल्याचे पाहायला मिळाले. मंगळवारी (ता. १५) कोजागरी पौर्णिमेच्या पूर्वसंध्येला सप्तशृंगगडावर येणारे सर्व मार्ग कावडधारक व पदयात्रेकरूंच्या गर्दीने ओसंडून वाहत भगवेमय झाले होते.