Nashik Heavy Rain Damage : गोराणेत शिव नाल्यावरील बंधारा फुटल्याने शेती शिवारात नुकसान

अंबासन, (जि.नाशिक) : बागलाण तालुक्यातील गोराणे येथील शिव नाल्यावरील कृषी विभागाने पन्नास वर्षांपूर्वी तयार केलेला माती बांध बंधारा फुटल्याने शेती शिवारातील शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. बंधारा फुटल्याने पुढील काळात गावातील पाणीप्रश्न उद्भवून गावात पाणीटंचाई निर्माण होण्याची शक्यता ग्रामपंचायत प्रशासनाकडून वर्तवली आहे. वेळीच दखल घेतली नसल्याने कृषी विभागाच्या वेळकाढूपणामुळे बंधारा फुटल्याचा आरोप नागरिकांनी केला. (bursting of dam on Shiv Nalla in Gorane)