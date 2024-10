Nashik Shootout Case : दीपक बडगुजरची पोलिसांसमोर गैरहजेरी; पोलिस न्यायालयात जाण्याची शक्यता

नाशिक : सामाजिक कार्यकर्ते व ॲड. प्रशांत जाधव यांच्यावरील गोळीबार प्रकरणातील संशयित दीपक सुधाकर बडगुजर याने अटकपूर्व जामिनानंतर पहिल्याच तारखेला पोलिसांसमोर गैरहजेरी लावली. नाशिक जिल्हा न्यायालयाने महिन्याच्या १६ व २९ तारखेला पोलिसांसमोर हजेरी लावण्याच्या अटीवरच दीपक बडगुजर यास अटकपूर्वक जामीन मंजूर केला आहे. त्याने पोलिस ठाण्यात वकीलाला पाठवून हजेरी लावण्याचा प्रयत्न केल्याचे समजते. (Deepak Badgujar absence before police is likely to go to police court )