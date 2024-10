Diwali Festival 2024 : दीपोत्सवाच्या मंगलपर्वाला आजपासून सुरवात; शहरातील लहानमोठ्या मंदिरांवर आकर्षक विद्युत रोषणाई

नाशिक : चिमुरड्यांपासून ज्येष्ठांपर्यंत आकर्षण असलेल्या दीपोत्सावाला सोमवारपासून (ता.२८) प्रारंभ होत आहे. त्यामुळे घराघरांत आनंदोत्सवाची लगबग सुरू आहे. शहरातील प्रमुख मंदिरांवर आकर्षक विद्युत रोषणाई करण्यात आली आहे. बाजारपेठेतही खरेदीदारांत अभूतपूर्व उत्साह संचारला आहे. सोमवारी वसुबारस अर्थात गोवस्त द्वादशी असून सायंकाळी गोमाता व वासरू यांचे मनोभावे पूजन करण्यात येईल. ( Deepotsav will start from today with attractive electric illumination )