Nashik News : वडाळा-डीजीपी नगर रोडच्या ट्रॅकच्या दुरुस्तीची मागणी; मनपाचे दुर्लक्ष

Park department has not noticed the bad condition of the track esakal

संदीप पवार









डीजीपी नगर : वडाळा-डीजीपी नगर-नाशिक रोड लिंक रोडला लागून असलेल्या जॉगिंग ट्रॅकची दुरवस्था झाली असून जॉगिंग ट्रॅकवर मोठ-मोठी झाडे झुडपे वाढली आहे. जॉगिंग ट्रॅक असूनही आपण जंगलात आलो की काय, असा प्रश्‍न पडतो. यामुळे जॉगिंग ट्रॅकची त्वरित सुधारणा करावी अशी मागणी असंख्य ज्येष्ठ नागरिकांसह स्थानिक रहिवाशांनी केली आहे. डीजीपीनगर परिसर हा सेवानिवृत्त ज्येष्ठ नागरिकांची आणि प्रामुख्याने शाळा महाविद्यालय आणि दाट वस्तीचा भाग आहे.