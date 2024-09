MSEB News : ग्राहकांना माहिती स्थानिक पातळीवरच मिळणार; जलद सेवेसाठी ‘महावितरण’चे विभागनिहाय कॉल सेंटर

MSEB News : महावितरण कंपनीने ग्राहकांना सेवा देण्यासाठी अनेक प्रकारच्या योजना सुरू केल्या आहेत. याचाच एक भाग म्हणून राज्य पातळीवर कॉल सेंटर सुरू आहेत. मात्र अधिक जलदगतीने सेवा मिळण्यासाठी कॉल सेंटर आता विभागनिहाय करण्यात आले आहे. त्यामुळे वीज ग्राहकांना माहिती स्थानिक पातळीवरच मिळणार आहे. पूर्वी महाराष्ट्रातील कॉल सेंटरवर येणाऱ्या ग्राहकांच्या सूचना अथवा फीडबॅक हा एकाच ठिकाणी राज्य पातळीवर एकत्रित होत असे. (Department wise call center of Mahavitaran for fast service to customers will get information locally )