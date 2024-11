Nashik Vidhan Sabha Election : तीनपेक्षा अधिक वेळा प्रतिनिधित्व करूनही जाहीरनाम्यातील प्रमुख आश्वासन प्रलंबितच

नाशिक : जिल्ह्यातील १५ विधानसभा मतदारसंघांतून १९६ उमेदवार निवडणूक रिंगणात नशीब आजमावत आहेत. यात २० आजी, माजी आमदार आहेत. सात मतदारसंघांत आजी-माजी आमदार आमनेसामने निवडणूक लढवीत आहेत. यापैकी मंत्री छगन भुजबळ, दादा भुसे, आमदार माणिकराव कोकाटे, माजी आमदार जिवा पांडू गावित हे उमेदवार हॅट्ट्रिक करत चारपेक्षा अधिक वेळा प्रतिनिधित्व करणारे आहेत. (Despite being represented more than three times major promises in manifesto remain pending )