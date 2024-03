MLA Rahul Dhikle speaking at the commencement of development works worth four crores in Ward Two in Adgaon. dignitaries with esakal

नाशिक Nashik News : आडगाव येथील प्रभाग दोनमध्ये 4 कोटींच्या विकासकामांचा प्रारंभ Nashik : प्रभाग क्रमांक २ आडगाव येथे चार कोटींच्या निधीतून होणार असलेल्या विविध विकासकामांचा प्रारंभ आमदार राहुल ढिकले यांच्या हस्ते झाला.