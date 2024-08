Shravan Somvar : ब्रह्मगिरी प्रदक्षिणेतून निसर्गसौंदर्याची अनुभूती; भाविकांकडून त्र्यंबकराजाचे दर्शन घेत फेरी

Devotees going for a round trip to Prayagatirth to Trimbakeshwar Brahmagiri. esakal

सकाळ वृत्तसेवा Shravan Somvar : त्र्यंबकराजाचे दर्शन घेताना भाविकांचा जथ्था रविवारी (ता. १८) रात्री उशिरा ब्रह्मगिरी प्रदक्षिणेसाठी रवाना झाला. ‘भोले शिव शंभो’, ‘बम, बम, भोले..’, ‘हर हर महादेव’ या जयघोषाने त्र्यंबकेश्‍वर परिसर दुमदुमला होता. रात्री उशिरा झालेल्‍या रिमझिम पावसाने सहभागींचा उत्‍साह वाढविला होता. श्रावण महिन्‍यात नटलेल्‍या डोंगर दर्यांतील निसर्गसौंदर्याची अनुभूती भाविकांनी फेरीनिमित्त घेतली. (Devotees ferry of bharahmagiri mountain valleys during Shravan somvar ) Loading content, please wait...