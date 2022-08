मोठ्या थकबाकीदारांच्या घरासमोर ‘Nashik Dhol’; 15 सप्टेंबरपासून मोहीम

नाशिक : घरपट्टी व पाणीपट्टीची अपेक्षित थकबाकी वसूल होत नसल्याने उद्दिष्टपूर्तीसाठी कर विभागाने पुन्हा मोठ्या थकबाकीदारांच्या घरासमोर ढोल बडविण्याचे जुने हत्यार बाहेर काढले आहे.

दरवर्षी ढोल बजावण्याचा फंडा वापरण्याची घोषणा होते, मात्र प्रत्यक्षात कृती होत नाही. त्यामुळे विविध कर विभागाची ही कृती फक्त घाबरवण्यासाठी असल्याची सवय थकबाकीदारांना झाली आहे. (Nashik Dhol in front of water bill property tax arrears house campaign starts by NMC from September 15 nashik latest marathi news)

महापालिकेकडून मालमत्ता व पाणीपट्टी वसुलीचे दरवर्षी उद्दिष्ट दिले जाते. या वर्षीदेखील दीडशे कोटींचे उद्दिष्ट आहे. जवळपास ८२ कोटी रुपये मालमत्ता करापोटी महापालिकेच्या तिजोरी आले. परंतु, सदर रक्कम वसूल होण्यासाठी महापालिकेला सवलत योजना जाहीर करावी लागली.

विविध कर विभागाकडून मालमत्ता कर अपेक्षित वसूल होत असल्याची पाठ थोपटली जात असली तरी थकबाकीदारांची व थकबाकी रक्कम वाढत असल्याची बाब दुर्लक्ष केली जात आहे. महापालिका आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्याकडून मागील आठवड्यात घर व पाणीपट्टी वसुलीचा आढावा घेण्यात आला.

त्यात ५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असल्याची माहिती समोर आली. एक लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेले ३२४५ थकबाकीदार असल्याची माहिती देण्यात आली. त्या पार्श्वभूमीवर थकबाकीदारांकडून वसुली करण्यासाठी अंतिम नोटिसा बजावण्यात आल्या. त्यास अपेक्षित उत्तर न मिळाल्यास १५ सप्टेंबरपासून थकबाकी वसुलीसाठी त्यांच्या घरासमोर नाशिक ढोल वाजवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ढोल पथकासाठी निविदा प्रक्रिया

गणेशोत्सव व नवरात्रोत्सवानिमित्त ढोल पथकांना मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे. त्यात नाशिक ढोलला संपूर्ण राज्यातून मागणी वाढत असताना आता महापालिकेने थकबाकी वसुली करण्यासाठी सहा विभागात ढोल पथक नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी निविदा प्रक्रियादेखील पूर्ण करण्यात आली आहे. ढोल वादन होत असताना त्याचे छायाचित्रणदेखील केले जाणार असून, जिओ टॅगिंग केली जाणार आहे.

असे आहेत विभागनिहाय थकबाकीदार

एक लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेले ३२४५ थकबाकीदार शहरात आहे. पूर्व विभागात १०१५, पश्चिम विभागात ६४६, नाशिक रोड विभागात ४०५, सातपूर विभागात १९८, सिडको विभागात ३१६ तर पंचवटी विभागात ६३९ थकबाकीदार आहेत.

"मोठ्या थकबाकीदारांना अंतिम नोटीस बजावण्यात आली आहे. अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्यास १५ सप्टेंबरपासून त्यांच्या घरासमोर ढोल वाजविण्याचा निर्णय घेतला आहे."

- अर्चना तांबे, कर उपयुक्त, महापालिका.

