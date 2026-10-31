गर्दी व्यवस्थापनाचे पोलिसांचे उत्कृष्ट नियोजन

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प्रत्येक पॉइंटवर नागरिकांची कसून तपासणी
ध्वजारोहण सोहळ्याप्रसंगी गर्दी व्यवस्थापनाचे काटेकोर नियोजन
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता. ३१ : सिंहस्थ ध्वजारोहणासाठी पोलिस यंत्रणेने कडेकोट बंदोबस्त तैनात केला होता. प्रत्येक रस्ता बॅरिकेटींगने ठिकठिकाणी बंद केले होते. गोदाघाटावर जाण्याच्या प्रत्येक पॉइंटवर नागरिकांची कसून तपासणी केली जात होती. ध्वजारोहण सोहळा आटोपल्यानंतर नागरिकांच्या परतीच्या मार्गावर समोरून येणाऱ्या नागरिकांना प्रवेश दिला जात नव्हता. अशा प्रकाराने चेंगराचेंगरीच्या शक्यतेवर मात करीत पोलिसांनी उत्कृष्ट नियोजन केले.
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सिंहस्थ ध्वजारोहण सोहळ्यासाठी सुमारे ३५ ते ४० हजार नागरिकांनी गोदाघाटावर उपस्थिती लावली होती. गोदाघाटाच्या दुतर्फा भाविकांची तोबा गर्दी झाली होती. पोलिसांच्या पायी गस्तीपथकांसह प्रत्येक गल्लीत लावलेल्या बॅरिकेटींगजवळ पोलिसांचा फौजफाटा तैनात करण्यात आलेला होता. गोदाघाटावर उतरणाऱ्या प्रत्येक रस्त्यावर पोलिसांनी मेटल डिटेक्टर उभारलेले होते. हे पार केल्यानंतरही पोलिसांकडून नागरिकांकडील बॅगेची कसून तपासणी केली जात होती. महिलांच्या पर्सचीही तपासणी महिला पोलिसांकडून केली जात होती.
ध्वजारोहण सोहळा आटोपल्यानंतर गोदाघाटावरील नागरिक परतीच्या मार्गाने जाऊ लागले. त्यावेळी पोलिसांनी या परतणाऱ्यांच्या विरुद्ध दिशेने येणाऱ्या नागरिकांना मज्जाव करीत दुसऱ्या मार्गाने जाण्याचा सल्ला दिला. त्यामुळे दोन्ही दिशांनी येणाऱ्या नागरिकांतून गर्दी होऊन चेंगराचेंगरीची शक्यतेवर पोलिसांना मात करता आली. पोलिसांच्या या दक्षतेची काही जागरूक नागरिकांनी मात्र कौतुक केले.