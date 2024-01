Nashik Political News: नाशिक, दिंडोरी काँग्रेसला मागणारे प्रभारीच भाजपवासी!

नाशिक : आगामी लोकसभा निवडणुकीत नाशिक, दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघ काँग्रेसला मिळावे म्हणून आग्रही असलेले जिल्ह्याचे प्रभारी माजी खासदार उल्हास पाटील हेच आता पक्ष सोडून भारतीय जनता पक्षवासी होत आहेत.

आधीच, काँग्रेसने नाशिकमधील विभागीय बैठक धुळ्यात हलविल्याने नाशिक काँग्रेसला धक्का बसला होता. यातच प्रभारीही पक्ष सोडून जात असल्याने नाशिक, दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघ पक्षाकडे खेचण्यासाठी स्थानिक काँग्रेसला प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. (Nashik Dindori in charge of asking Congress joined bjp Divisional meeting in North Maharashtra on January 27 in Dhule nashik political news)