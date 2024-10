Sinnar Suburbs Problems : जुन्या बाजारपेठ समस्यांच्या विळख्यात; सरस्वती नदीपात्रात घाण, खासदार पुलाचे कामही रखडलेले

Potholes on the road outside the Bhairavnath temple. the Saraswati in the market is flooded in the river bed esakal

सिन्नर : औद्योगीकरणामुळे शहराचे विस्तारीकरण झपाट्याने होत आहे. मात्र, जुने सिन्नर शहर, बाजारपेठ परिसर समस्यांच्या विळख्यात सापडला आहे. बाजारपेठेतील रस्त्यांची दुरवस्था झाली असून, खड्ड्यांतून सिन्नरकरांना वाट शोधावी लागत आहे. या भागात असलेली मंदिरे, शाळा, शासकीय इमारती यांच्या सभोवताली अतिक्रमणे वाढली आहेत. त्यावर कोणाही बोलत नाही. दोन वर्षांपूर्वी सरस्वती नदीला आलेल्या महापुरामुळे बाजारपेठेत पाणी शिरले होते.