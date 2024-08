A march taken. Due to the strike called by IMA on Saturday, there is a shortage of patients in the private hospital. esakal

नाशिक Nashik Doctor Agitation : OPD बंद ठेवत डॉक्‍टरांनी नोंदविला निषेध; शहरातून मूकमोर्चा, जिल्‍हा प्रशासनाला निवेदन Doctor Agitation : अत्याचार व निघृण हत्‍येच्‍या निषेधार्थ इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आयएमए) ने पुकारलेल्‍या बंदमध्ये नाशिकचे डॉक्‍टरही सहभागी झाले होते.