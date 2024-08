'Swachh Maje Angan' Campaign : जिल्ह्यात उद्यापासून ‘स्वच्छ माझे अंगण’ अभियान : डॉ. अर्जुन गुंडे

Swachh Maje Angan Campaign : राज्याचा ग्रामविकास विभाग तसेच पाणी व स्वच्छता विभागातर्फे स्वच्छतेच्या बाबींची सवय अंगीकृत करण्यासाठी आता कुटुंबस्तरावर ‘स्वच्छ माझे अंगण’ हे अभियान जिल्ह्यात राबविण्यात येणार आहे. १ ते २५ सप्टेंबर या कालावधीत हे अभियान राबविण्यात येणार आहे. यात उत्कृष्ट स्वच्छता असणाऱ्या कुटुंबांचा ग्रामपंचायतीकडून गौरव करण्यात येणार आहे. लोकचळवळ उभी करण्याच्या उद्देशाने या अभियानाची जिल्ह्यात प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अर्जुन गुंडे यांनी केले आहे. (Dr Arjun Gunde statement of Swachh Majhe Angan campaign from tomorrow in district )