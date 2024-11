Nashik Vidhan Sabha Election : बंडखोरांच्या तलवारी म्यान; बहुतांश बहुरंगी लढती

Nashik Vidhan Sabha Election : विधानसभा निवडणुकीसाठी अर्ज माघारीच्या दिवशी नाशिक शहर व जिल्ह्यात नाट्यमय घडामोडी घडल्या. बहुतांश ठिकाणी बंडखोरांनी माघार घेतल्याने महाविकास आघाडी व महायुतीच्या उमेदवारांमध्ये समाधानाचे वातावरण असले तरी अपक्ष व इतर छोट्या पक्षांच्या उमेदवारीमुळे मतांचा काही टक्का हिरावला जाणार असल्याने त्याचा फटका नेमका महायुतीला बसतो की महाविकास आघाडीला यावरून तर्क लढविले जात आहेत. दरम्यान, यामुळे विजयी होणाऱ्या उमेदवारांच्या मताधिक्यात फारसे अंतर राहणार नाही एवढे मात्र नक्की. (Dramatic events took place in city and district on day of withdrawal of applications for assembly elections )