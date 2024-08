Temples on Ram Tirtha were submerged in Godavari on Monday due to continuous rains and flood from Gangapur Dam. esakal

नाशिक Nashik Heavy Rain : कळवण, सुरगाणा, इगतपुरीत घरांना तडाखा; जिल्ह्यात 51 कच्चे, तर 77 पक्क्या घरांची पडझड Heavy Rain : श्रावणातील संततधार व मुसळधार पावसामुळे जिल्ह्यातील १२८ घरांची पडझड झाली आहे.