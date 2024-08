Nashik Traffic Issue : द्वारकाच्या वाहतूक कोंडीने वाढविली डोकेदुखी; सकाळ- सायंकाळ वाहनाच्या लांबच लांब रांगा

Nashik Traffic Issue : नाशिकचे ‘जंक्शन सर्कल’ म्हणून द्वारका सर्कलची ओळख निर्माण झाली आहे. मात्र द्वारका सर्कलची वाहतूक कोंडी नाशिककरांसाठी मोठी डोकेदुखी ठरत आहे. मुंबई नाका ते द्वारका चौक सर्कल परिसरात रोजच सकाळी व सांयकाळी प्रचंड वाहतूक कोंडी होत असल्याचे चित्र पाहायला मिळते. मुंबई नाका ते गडकरी चौक, भाभानगर, नवशक्ती चौक, तसेच वडाळा नाका ते द्वारका, द्वारका ते सारडा सर्कल, टाकळी रोड ते काठे गल्ली, सिग्नल चौक ते सह्याद्री हॉस्पिटल सिग्नल चौक परिसरात रोजच वाहनांच्या रांगा असल्याचे चित्र आता नियमितच झाले आहे. (Due to Dwarka traffic congestion there long queue of vehicles )