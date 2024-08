Nashik Road Railway Station : छत नसल्याने रेल्वे प्रवाशांचे हाल; ऊन-पावसात प्रवासी ताटकळत

The rush of passengers to board the train in the rain esakal

सकाळ वृत्तसेवा









सकाळ वृत्तसेवा









Nashik Road Railway Station : सध्या पावसाळ्यामुळे रेल्वे वाहतूक विस्कळित झाली आहेत. नाशिक रोड रेल्वेस्थानकावरील फलाट २ व ३वर पूर्णपणे छत न उभारल्याने रेल्वेच्या पुढील व मागील बाजूच्या काही बोगीत पावसात प्रवाशांना चढताना- उतरताना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. प्लॅटफॉर्मच्या रुंदीचे पत्र्याचे शेड नसल्यामु‌ळे प्रवाशांची मोठी गैरसोय होत आहे. त्यामुळे पाऊस असल्यावर धावपळ होते. नाशिक रोड रेल्वे स्थानकावर प्लॅटफॉर्म एक व चार येथे हातावर मोजण्या इतक्या रेल्वे येतात व जातात. (Due to lack of roof at railway station passengers was suffering in heat and rain )