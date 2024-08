Nashik Traffic Issue : द्वारका- मुंबई नाका रस्त्याचे काम संथगतीने; वाहतूक कोंडी वाढली

Dwarka to Mumbai Naka road taken over by private transporters, food vendors. esakal

Nashik Traffic Issue : द्वारका ते मुंबई नाका रस्त्याचे काम संथगतीने सुरू आहे. त्यामुळे एकतर्फी वाहतूक आणि सर्व्हिस रोडवरून सुरू असलेली वाहतुकीमुळे कोंडी वाढली आहे. तर दुसरीकडे कामासाठी बंद केलेल्या रस्त्याचा ताबा खासगी प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांनी घेतल्याचे आढळून येत आहे. 'घरचं झालं थोडं याईन धाडलं घोडं' म्हणीचा प्रत्यय द्वारका आणि मुंबई नाका भागात येत आहे. दैनंदिन द्वारका आणि मुंबई नाका भागांसह रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी नित्याचीच झाली आहे.