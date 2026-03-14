Nashik: कुंभमेळ्याची तयारी सुरु असताना नाशिकला ‘पाण्याचा आशीर्वाद’? अंडरपास खोदकामात सापडली १२५ वर्षांपूर्वीची पाण्याने भरलेली विहीर

नाशिक - सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी द्वारका सर्कल येथे सुरू असलेल्या अंडरपास बांधकामादरम्यान एक प्राचीन खजिना उघडकीस आला आहे. कामगारांनी रस्ता खोदताना सुमारे दहा फूट खोलीपर्यंत पोहोचल्यावर एक पूर्णपणे पाण्याने भरलेली विहीर सापडली. ही विहीर तब्बल १२५ वर्षांपूर्वीची असून, ती आजही पाण्याने भरलेली आहे. .भाविकांसाठी वाहतूक सुधारण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचाद्वारका अंडरपास प्रकल्प हा सिंहस्थ कुंभमेळा काळात येणाऱ्या लाखो भाविकांसाठी वाहतूक सुधारण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जातो. यासाठी शहर प्रशासनाने मोठ्या प्रमाणात खोदकाम सुरू केले आहे. मात्र, या खोदकामात अचानक ही विहीर उघडकीस आल्याने काम थांबवण्यात आले आहे. विहिरीत पाणी इतके स्वच्छ आणि मुबलक आहे की, त्यातून सतत पाण्याचे झरे वर येत आहेत. स्थानिक नागरिकांनी सांगितले की, ही विहीर सुमारे १९०० सालात बांधली गेली असावी. त्याकाळी नाशिकमध्ये पाणी साठवणुकीसाठी अशा विहिरींची मोठी संख्या होती..तातडीने प्रशासनाकडे धावया शोधानंतर स्थानिक रहिवाशांनी तातडीने प्रशासनाकडे धाव घेतली. त्यांनी मागणी केली की, या विहिरीचे तात्काळ संरक्षण करावे. विहिरीतील पाण्याचा भविष्यात नाशिककरांना मोठा फायदा होऊ शकतो, असे त्यांचे मत आहे. विशेषत: पाणीटंचाईच्या काळात ही विहीर शहरासाठी एक नैसर्गिक जलस्रोत ठरू शकते. नागरिकांचा विश्वास आहे की, योग्य जतन केल्यास ती केवळ ऐतिहासिक वारसा नाही तर उपयुक्त जलसंपत्तीही ठरेल..विहिरीचे संरक्षण कसे करावेसध्या प्रशासनाने या विहिरीचे संरक्षण कसे करावे याबाबत विचार सुरू केला आहे. मात्र, अंडरपासचे काम वेळेत पूर्ण व्हावे यासाठीही दबाव आहे. तरीही स्थानिकांची एकच मागणी आहे की, विकास आणि इतिहास यांचा समतोल साधला जावा. ही विहीर जतन करून तिचा भविष्यातील उपयोग शहराच्या पाणी व्यवस्थापनासाठी केला तर नाशिककरांना खऱ्या अर्थाने फायदा होईल, असे नागरिक सांगत आहेत.