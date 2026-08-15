Nashik Earthquake: तीन आठवड्यांत भूकंपाचे ३५ धक्के; स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला पेठ, सुरगाणा पुन्हा हादरला

गौरव जोशी नाशिक: जिल्ह्यात २३ जुलैपासून भूकंपाचे सातत्याने धक्के बसत आहेत. साधारणत: तीन आठवड्यांत आतापर्यंत ३५ च्या आसपास धक्क्यांची नोंद झाली. सुरगाणा, कळवण, पेठ, त्र्यंबकेश्वर तसेच दिंडोरी या पाच तालुक्यांमध्ये धक्क्यांचे केंद्रबिंदू होते. त्यामध्ये आठ ऑगस्ट रोजी भनवड (ता. दिंडोरी) येथे सर्वाधिक ४.३ रिश्टर स्केलच्या भूकंपाच्या धक्क्याची नोंद झाली. इतर धक्क्यांची तीव्रता ४ रिश्टर स्केलपेक्षा कमी होती. .सलगच्या धक्क्यांमुळे संबंधित तालुक्यात घरांना भेगा पडणे, शेतजमीन आणि विहिरी खचण्याचे प्रकार घडले आहेत. स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येला पेठ आणि सुरगाणा तालुका भूकंपाच्या धक्क्यांनी हादरला. या धक्क्यांमुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये भीती दाटली आहे. सुदैवाने यात कोणतीही हानी झाली नाही, अशी माहिती जिल्हा प्रशासनाने दिली आहे. नागरिकांनी सतर्कता बाळगावी, असे आवाहनही प्रशासनाने केले आहे. सुरगाण्यात गुरुवारी (ता.१३) मध्यरात्री १२ वाजून एक मिनिटांनी पहिला धक्का जाणवला. .Maharashtra Companies : 6 लाखांवरून थेट 21 लाखांवर! मोदी सरकारच्या काळात कंपन्यांची संख्या कशी वाढली? उदय सामंतांचा मविआला सवाल, 'फेक नॅरेटिव्ह'वरुनही पलटवार.या धक्क्याची तीव्रता ३.५ रिश्टर स्केल इतकी नोंदविण्यात आली. नाशिक शहरापासून ५४ किलोमीटर अंतरावर तसेच जमिनीत पाच कि.मी.वर त्याचा अफवांवर विश्वास नको! भूकंपाची तीव्रता सौम्य असल्याने कोणतीही हानी झाली नसल्याचे तहसीलदारांमार्फत सांगण्यात आले. नागरिकांनी कोणत्याही प्रकारे चुकीची माहिती अथवा अफवांवर विश्वास ठेऊ नये, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे..Devbhumi Jat Name Change Latest News : सांगलीकरांसाठी आनंदाची बातमी! 'देवभूमी जत' नामकरणाचा मार्ग मोकळा, गॅझेट नोटिफिकेशन लवकरच; पालकमंत्री चंद्रकांतदादांची माहिती.केंद्रबिंदू होता. तसेच शुक्रवारी पहाटे पाच वाजून ३२ मिनिटांनी दुसरा धक्का बसला असून ३.४ रिश्टर स्केल तीव्रतेची नोंद झाली. भूकंपाचा केंद्रबिंदू सराड दाखविण्यात येत असून जमिनीपासून तीन किलोमीटरवर त्याची खोली मोजण्यात आली. या दोन्ही धक्क्यांनी अवघा तालुका हादरला आहे. स्थानिकांनी रात्र जागून काढली. पेठ तालुक्यात दुपारी ४ वाजून ५२ मिनिटांनी भूंकप झाला. रिश्टर स्केलवर ३.२ एवढी धक्क्याची तीव्रता नोंदविण्यात आली. तालुक्यातील गोंदे, बोरवट, देवगाव व भयगाव या गावांमध्ये हादरे जाणवले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.