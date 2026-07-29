Nashik Earthquake: भूकंपाने नाशिक जिल्हा हादरला, 4 दिवसांत 7 सौम्य धक्के; सुरगाणा-दिंडोरीच्या भूगर्भीय रचनेचा परिणाम

पंचवटी (नाशिक): जिल्ह्यात सलग चार दिवसांत सात वेळा भूकंपाचे धक्के जाणवल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. मात्र, या धक्क्यांमागे मोठ्या भूकंपाची तातडीची शक्यता असल्याचे कोणतेही संकेत नसल्याचा दिलासा भूगर्भशास्त्रज्ञांनी दिला. सुरगाणा दिंडोरी परिसरातील भूगर्भीय रचनेमुळे कमी तीव्रतेचे आणि कमी खोलीवरील भूकंप वारंवार होत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे..तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार, २.९ ते ३.७ रिश्टर तीव्रतेचे भूकंप 'सौम्य' स्वरूपाचे मानले जातात. मात्र, हे सर्व भूकंप अवघ्या पाच किलोमीटर खोलीवर झाल्याने त्यांचे हादरे नागरिकांना स्पष्टपणे जाणवले. अशा भूकंपांमध्ये जमिनीखालून कंपन, गडगडाटासारखा आवाज आणि काही सेकंदांचा हादरा अधिक तीव्रतेने जाणवू शकतो. सुरगाणा-दिंडोरी परिसर सह्याद्री पर्वतरांगांच्या भूगर्भीय पट्ट्यात येतो. जमिनीखालच्या खडकांवर निर्माण.GST Officer Bribery Case: GST ची महिला अधिकारी लाच प्रकरणी जाळ्यात, ६० हजार घेताना अटक.होणारा ताण कमी-अधिक होत राहिल्याने या भागात अधूनमधून सौम्य भूकंप होतात, असे अभ्यासातून स्पष्ट झाले आहे. यापूर्वी २०१८-१९ मध्येही याच परिसरात अशाच स्वरूपाचे धक्के जाणवले होते..सलग भूकंप होत असले तरीजिल्ह्यात कुठेही जीवित किंवा वित्तहानीची नोंद झालेली नाही. प्रशासन परिस्थितीवर सातत्याने लक्ष ठेवून असून, नागरिकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता अधिकृत माहितीलाच प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.सहा वर्षांनंतर पुन्हा मालिका२०१८-१९ : सुरगाणा परिसरात भूकंपाचे धक्केत्यानंतर जवळपास सहा वर्षे परिसर शांत२५ ते २८ जुलै २०२६ : सलग चार दिवस सात भूकंपनागरिकांमध्ये भीती;प्रशासनाकडून सततपरिस्थितीवर लक्ष.Petrol-Diesel-CNG Price: अमेरिका-इराण संघर्षामुळे कच्चे तेल 5% महाग! पेट्रोल, डिझेल, CNG आणि LPG चे नवे दर जाहीर.भूकंपावेळी काय कराल ?घाबरून बाहेर पळू नका, शांत रहाइमारतीत असल्यास मजबूत टेबल किंवा भिंतीच्या आडोशाला थांबा.लिफ्टचा वापर टाळा.मोकळ्या जागेत असल्यास इमारती, झाडे आणि वीजवाहिन्यांपासून दूर राहा.प्रशासनाच्या अधिकृत सूचनांवरच विश्वास ठेवा..चार दिवसांत सात धक्के२५ जुलै : ३ भूकंप (३.६, ३.४, ३.७ रिश्टर)२६ जुलै : १ भूकंप (३.६ रिश्टर)२७ जुलै : १ भूकंप (२.९ रिश्टर)२८ जुलै : २ भूकंप (दोन्ही ३.५ रिश्टर).भूकंपांची वैशिष्ट्येसर्व भूकंपांची खोली अवधी ५ कि.मी.तीव्रता २.९ ते ३.७ रिश्टरकमी खोलीमुळे हादरे अधिक स्पष्टपणे जाणवलेजीवित वा वित्तहानीची नोंद नाहीधक्क्यांचे केंद्रसुरगाणा-दिंडोरी परिसर : ६ भूकंपपालघर सीमाभागः १ भूकंप (२८ जुलै, दुपारी)नाशिकपासून ४४ ते ४९ कि.मी. अंतरावरील परिसरात सर्वाधिक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.