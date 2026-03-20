Nashik News : नाशिककरांनो लक्ष द्या! रमजान ईदनिमित्त उद्या वाहतुकीत मोठे बदल; 'या' मार्गांवर असेल प्रवेशबंदी

नाशिक: मुस्लिम बांधवांचा पवित्र सण 'रमजान ईद' शनिवारी (ता. २१) असल्याने त्या पार्श्वभूमीवर भद्रकाली व त्र्यंबक रोडवरील वाहतूक मार्गात बदल करण्यात आले आहेत. रमजान ईदनिमित्ताने भद्रकालीत गर्दी होऊ शकते. तर त्र्यंबक रोडवरील इदगाह मैदानावर सामुहिक नमाज पठणमुळे गर्दी होणार आहे. यामुळे वाहतूक कोंडी होण्याची शक्यता असल्याने पोलीस बंदोबस्तही तैनात करण्यात येणार आहे..मुस्लिम बांधवांचा पवित्र सण रमजान ईदच्या पार्श्वभूमीवर शनिवारी (ता.२१) सकाळी त्र्यंबकरोडवरील इदगाह मैदानावर सामुहिक नमाज पठाण होणार आहे. यासाठी मोठ्या संख्येने समाजबांधव उपस्थित राहणार आहे. त्यामुळे त्र्यंबक रोडवर मोठ्या संख्येने गर्दी होण्याची शक्यता आहे. तसेच, दूध बाजार, चौक मंडई या परिसरातही खरेदीसाठी मोठी गर्दी होत असते. या सर्व पार्श्वभूमीवर वाहतूक यंत्रणा सुरळीत असावी, यासाठी शहर वाहतूक विभागातर्फे शनिवारी (ता.२१) सकाळी ७ ते दुपारी १२ वाजेपर्यंत वाहतूक मार्गात बदल करण्यात आल्याची अधिसूचना उपायुक्त श्रीमती किरीथिका सीएम यांनी जारी केली आहे..प्रवेश बंद मार्गमोडक सिग्नल ते मायको सर्कल दोन्ही बाजूंची वाहतूकगडकरी सिग्नल ते चांडक सर्कल दोन्ही बाजूंची वाहतूक.पर्यायी मार्गमायको सर्कलकडून मोडक सिग्नलकडे येणारी वाहतूक मायको सर्कल, चांडक सर्कल, संदीप हॉटेलमार्गे इतरत्रमोडक सिग्नलकडून मायको सर्कलकडे जाणारी वाहतूक सीबीएस सिग्नल, टिळकवाडी सिग्नलमार्गे इतरत्रगडकरी सिग्नलकडून चांडक सर्कलकडे जाणारी वाहतूकसंदीप हॉटेलमार्गे इतरत्रचांडक सर्कलकडून गडकरी सिग्नलकडे जाणारी वाहतूक संदीप हॉटेलमार्गे मुंबई नाक्याकडे..बॅरिकेटिंग पॉइंटसारडा सर्कलवेद मंदिरकडे जाणारा रोडमायको सर्कलगोल्फ क्लबमागील बाजूजलतरण तलाव सिग्नलमोडक सिग्नलगडकरी सिग्नलचांडक सर्कलमनपा आयुक्त बंगलाठक्कर बझारअण्णा भाऊ साठे पुतळाखडकाळी सिग्नल.