Nashik News: वडाळा घरकुलातील वीजपुरवठा खंडित! 96 तास नागरिक अंधारात; अधीक्षक अभियंत्याच्या सूचनेनंतर तत्काळ कार्यवाही

Jai Kotwal, Rameez Pathan, Dilip Lingayat etc. giving a statement to the Superintendent Engineer of Mahavitaran Jagdish Jadhav esakal

सकाळ वृत्तसेवा इंदिरानगर : वडाळा गावातील घरकुल मधील वीजपुरवठा तब्बल ९६ तासांसाठी खंडित झाला. यामुळे येथील नागरिकांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागले. घरकुल योजनेचा वीजपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी वडाळा युवा मंचने महावितरणाचे अधीक्षक अभियंता जगदीश जाधव यांना निवेदन दिल्यानंतर प्रशासनाने यावर कार्यवाही करत वीजपुरवठा सुरळीत केला. यामुळे येथील नागरिकांना दिलासा मिळाला. (Electricity supply cut off in Wadala Gharkul)