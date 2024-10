Yashwantrao Chavan Maharashtra Open University and Bharat Vikas Group Officials of both institutions present at the MoU. esakal

Copied नाशिक : राज्‍यस्‍तरावर येत्‍या सहा महिन्यांत पाच हजार नवीन रोजगार निर्मिती केली जाणार आहे. त्‍यासाठी यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाने पुढाकार घेतला. विद्यापीठाने भारत विकास ग्रुप (बीव्हीजी), पुणे या विविध सेवा पुरवठादार कंपनीसोबत सामंजस्य करार केला आहे. विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन मंडळ सभागृहात कुलगुरू डॉ. संजीव सोनवणे, भारत विकास ग्रुप इंडिया लिमिटेडचे अप्रेंटिसशिप विभागाचे प्रमुख रवी घाटे यांनी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली. (Employment Opportunity Focus on 5 thousand employment in state in 6 months ) Loading content, please wait...