Sakal Impact : मुख्य बाजारपेठेतून सिटीलिंक बसला प्रवेशबंदी; दिवाळीसाठी आदेश

नाशिक : दिवाळीमुळे शहराच्या मुख्य बाजारपेठेत होणारी गर्दी आणि त्यातच शहर बससह अवजड वाहनांमुळे कोंडी होते. ऐन सणासुदीत होणाऱ्या कोंडीच्या समस्येने व्यावसायिक व ग्राहकांना मनस्तापाला सामोरे जावे लागते. याबाबत ‘सकाळ’ मधून ‘बाजारपेठेला वाहतूक कोंडीचे ग्रहण’ वृत्त प्रसिद्ध करून वाहतूक कोंडी तुर्तास सोडविण्यासाठी उपायही सुचविले होते. त्याची गंभीर दखल शहर पोलिस वाहतूक शाखेने घेतली असून, रविवार (ता.३) पर्यंत मुख्य बाजारपेठेतून सिटीलिंक बसला प्रवेश बंद केला आहे. ( Entry ban for Citylink bus from main market order for Diwali due to crowd )