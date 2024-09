Nashik News : मलमपट्टी उघडी पडल्याने धुळीचे साम्राज्य; वाहनधारकांना त्रास

Dust blowing on the road on Peth Road esakal

सकाळ वृत्तसेवा









पंचवटी : पावसाने उसंत घेतली आणि मनपाकडून रस्त्यातील खड्डे बुजविण्यास, डागडुजीला सुरवात झाली. अनेक ठिकाणी काही दिवसांपूर्वी बुजविलेले खड्डे व केलेली डागडुजी उघडी पडली आणि परिसरात धुळीचे साम्राज्य पसरले आहे. रस्त्यावरून मार्गक्रमण करणारे वाहनधारक व पादचारी मात्र उडणाऱ्या धुळीमुळे त्रस्त झाले आहेत. त्यांना श्वसनाचे आजारास सामोरे जावे लागत आहे. काही दिवसापूर्वी सुरू असलेल्या पावसामुळे शहरातील रस्त्याचे पितळ उघडे पडले होते. (Excavated pits and repairs are exposed and dust reigns in area )