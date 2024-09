Face Yoga Health Benefits : फेसयोगामुळे चेहऱ्याची ठेवण राहील आखीव रेखीव! डबल चीन, सुरकुत्या, कोमेजलेल्या त्वचेपासून होईल सुटका

नाशिक : खराब जीवनशैलीमुळे वाढत्या वजनाचा परिणाम शरीराबरोबरच चेहऱ्यावरही होतो. डबल चीन, कोमेजलेली त्वचा, वर आलेले गाल, सुरकुत्या, मानेवर पडणाऱ्या चेहऱ्याच्या वजनामुळे चेहऱ्याची ठेवण बेढब दिसायला लागते. शिवाय मान पूर्णपणे चेहऱ्याखाली झाकोळली जाते.

आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने या सर्व समस्या दूर करण्यासाठी अनेक खर्चिक उपचार पद्धती उपलब्ध आहेत. पण, त्या सर्वांच्या खिशांना परवडणाऱ्या नाहीत. याउलट पैसे खर्च न करता दररोज दहा मिनिटांच्या फेसयोगामुळे या सर्व समस्या दूर होऊ शकतात. (Face Yoga will keep your face healthy)