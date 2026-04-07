Ashok Kharat: दुनिया झुकती है, बस झुकानेवाला चाहिए...; भोंदू अशोक खरातच्या चौकशीत धक्कादायक खुलासा! काळ्या कारनाम्याचे गुपित उघड

नाशिक - दुनिया झुकती है, बस झुकानेवाला चाहिए... भोंदू अशोक खरातच्या चौकशीतून समोर आलेला हा धक्कादायक खुलासा भाबड्या भाविकांना विचार करायला लावणारा आहे. स्वयंघोषित 'कॅप्टन' अशोक खरात याने चमत्कार आणि वशीकरणाच्या नावाखाली महिलांचे शोषण केल्याची कबुली दिल्याची सूत्रांची माहिती आहे. .खरातने SIT चौकशीत सांगितले की, ज्या गोष्टी लोक चमत्कार समजतात, त्या फक्त हातचलाखी आहेत. महिलांना जाळ्यात ओढण्यासाठी त्याने विविध ट्रिक्स वापरल्या आणि त्यांना विज्ञान किंवा दैवी शक्तीचे नाव दिले. रिमोट कंट्रोल साप, वाघाची कातडी इतर साध्या वस्तूंचा वापर करून भाविकांना भुरळ घातली. लाखो रुपयांना 'चमत्कारी' दगड विकून आणि वशीकरणाच्या नावाखाली महिलांना धमकावून शोषण केल्याचे समोर आले आहे..तपास SIT कडून सुरू"दुनिया झुकती है, बस झुकानेवाला चाहिए," असे म्हणत खरातने आपल्या काळ्या कारनाम्याचे गुपित उघड केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. या प्रकरणात त्याला इतर कुणाची मदत होती का, याचा तपास SIT कडून सुरू आहे. खरातच्या फार्महाऊसवर छापा टाकून फेक ब्लॅक मॅजिकचे पुरावे जप्त करण्यात आले आहेत..Ashok Kharat Accounts: 'समताने' गोठविली कॅप्टन अशोक खरातची खाती: संस्थेचे संदीप कोयटे, झालेले व्यवहार नियमांना धरूनच!.आर्थिक गैरव्यवहारांचा तपास वेगाने सुरूदरम्यान, खरातच्या आर्थिक गैरव्यवहारांचा तपास वेगाने सुरू आहे. त्याने मुलगी तृप्ताबाला खरातच्या नावावर कोट्यावधी रुपयांच्या जमिनी आणि स्थावर मालमत्ता खरेदी केल्याचे तपासात उघड झाले आहे. आज तृप्ताबालाची SIT कडून चौकशी होणार असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. या चौकशीतून खरातच्या मालमत्ता व्यवहारांचे आणि संस्थानच्या उत्पन्नातील ७४ पट वाढीचे रहस्य उलगडण्याची शक्यता आहे..खरातच्या दुसऱ्या मुलीचीही चौकशी केली जाणारलवकरच खरातच्या दुसऱ्या मुलीचीही चौकशी केली जाणार असल्याचे समजते. खरातकडे ६० हून अधिक सातबारे असल्याचेही तपासात समोर आले आहे. महिलांच्या लैंगिक शोषणासोबतच आर्थिक फसवणुकीचे गुन्हे दाखल झालेल्या या प्रकरणात SIT ने आतापर्यंत अनेक धक्कादायक खुलासे केले आहेत..भोंदू बाबांच्या नावाखाली चालणाऱ्या अशा कारनाम्यांमुळे समाजात अंधश्रद्धा कशी वाढते आणि निरपराध महिलांचे कसे शोषण होते, याचे हे प्रकरण उदाहरण आहे..Ashok Kharat Son Missing : भोंदू अशोक खरात प्रकरणाला नवे वळण; सलग दोन दिवसांच्या चौकशीनंतर मुलगा शहरातून बेपत्ता.