Nashik: जादूटोण्याची भीती दाखवून बळजबरीने केले लग्न, भोंदूबाबाविरोधात गुन्हा दाखल

नाशिक: चहाच्या व्यवसायात 'बरकत' यावी म्हणून संपर्कात आलेल्या संशयित भोंदूबाबाने पीडित महिलेलाच जादूटोणा करून मारण्याची धमकी देत लग्न करण्यास भाग पाडले. त्यानंतर पीडितेने त्याला घरात जादूटोण्याचा दरबार भरविण्यास विरोध केला असता संशयित भोंदूबाबाने मारहाण केली. या प्रकरणी अखेर पीडितेने सायखेडा पोलिसांत धाव घेत तक्रार दिली असून, संशयित भोंदूबाबाविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..यवन भानुदास गोहाड (रा. दारणासांगवी, ता. निफाड, जि. नाशिक) असे संशयित भोंदूबाबाचे नाव आहे. ४३ वर्षीय पीडितेच्या फिर्यादीनुसार, कुटुंबीयांच्या संमतीने विवाह झालेल्या पतीपासून कौटुंबिक कारणातून त्या वेगळ्या राहतात. तर, २०२२ पासून त्या नाशिक शहरातील एका बसआगारासमोर चहाची टपरी चालवितात; परंतु पाहिजे तसा व्यवसाय होत नसल्याने त्या चिंतीत होत्या..सियाचं ४ महिन्यांपूर्वीच झालेलं लग्न, चेतनसोबतच्या व्हॉटसअप चॅटमधून धक्कादायक खुलासा; केतनच्या खूनाबाबत काय बोलले?.मैत्रिणीने त्यांना चितेगाव फाट्यावरील बाबाकडे जाण्यास सांगितले असता, त्यांनी ओळखीतील नवनाथ गोहाडकडे विचारणा केली. त्यांनी त्यापेक्षा संशयित यवन गोहाड चांगला उपाय देतील, असे सांगितले. त्यानंतर संशयित भोंदू गोहाड पीडितेच्या घरी आला. त्याने तांदूळ मंत्रून चहाच्या टपरीत फेकायला सांगितले. त्यासाठी तीन हजार रुपये त्याने घेतले. त्यानंतर तो सतत फोन करून पीडितेशी संपर्कात होता..दरम्यान, संशयिताने पीडितेचा विश्वास संपादन केल्यावर तिच्याकडे शरीरसुखाची मागणी केली. महावितरण कंपनीत कंत्राटी नोकरीला असल्याचे सांगत त्याने पीडितेला लग्नाची मागणी घातली. लग्न न केल्यास जादूटोणा करून संपवून टाकण्याची भीती दाखविली. त्यामुळे घाबरून पीडितेने संशयित भोंदूबाबाशी ६ सप्टेंबर २०२३ ला घारपुरे घाटावरील श्री साई वैदिक विवाह संस्था येथे वैदिक पद्धतीने विवाह केला..Missing Link: कनेक्टिंग लिंक’चा दर्जा मिसिंग? पहिल्याच पावसात स्लॅब कोसळल्याने कामाच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह.त्यानंतर तो पीडितेबरोबर मखमलाबाद येथे राहू लागला. लोकांच्या अडीअडचणी सोडविण्यासाठी तो जादूटोण्याच्या बहाण्याने घरातच दरबार भरवू लागला. त्यास विरोध केला असता पीडितेला मारहाण केली. त्यामुळे लहान मुलासह पीडिता संशयिताच्या दारणासांगवी गावी राहण्यास गेली. तिथेही त्यानेच तोच उद्योग सुरू केला. गुरुवारी (ता. २) रात्री पुन्हा त्याने मारहाण केल्याने जीवाच्या भीतीने पीडिता घराबाहेर पडली. डायल ११२ वर संपर्क साधल्याने सायखेडा पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.