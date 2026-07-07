नाशिक

Nashik: जादूटोण्याची भीती दाखवून बळजबरीने केले लग्न, भोंदूबाबाविरोधात गुन्हा दाखल

Woman Alleges Forced Marriage Under Black Magic Threat: नाशिकमध्ये जादूटोण्याची भीती दाखवून एका महिलेला जबरदस्तीने लग्न करण्यास भाग पाडल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
Nashik

Nashik

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नाशिक: चहाच्या व्यवसायात 'बरकत' यावी म्हणून संपर्कात आलेल्या संशयित भोंदूबाबाने पीडित महिलेलाच जादूटोणा करून मारण्याची धमकी देत लग्न करण्यास भाग पाडले. त्यानंतर पीडितेने त्याला घरात जादूटोण्याचा दरबार भरविण्यास विरोध केला असता संशयित भोंदूबाबाने मारहाण केली. या प्रकरणी अखेर पीडितेने सायखेडा पोलिसांत धाव घेत तक्रार दिली असून, संशयित भोंदूबाबाविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

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