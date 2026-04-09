Ashok Kharat: भोंदू बाबाची 'स्पेशल २६ टीम'... बनावट छापे टाकण्यात अन् व्यापाऱ्यांना धमकावून जाळ्यात ओढण्यात माहिर

नाशिक : भोंदू बाबा अशोक खरात याच्या 'स्पेशल २६' टीमने बनावट छाप्यांच्या माध्यमातून श्रीमंत व्यापाऱ्यांना लक्ष्य करून कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. बॉलिवूड चित्रपट 'स्पेशल २६' मध्ये अक्षय कुमारने साकारलेल्या बनावट सीबीआय अधिकाऱ्याच्या कथेची आठवण करवणारी ही घटना आहे. खरात याने आपल्या प्रभावाचा वापर करत मोठ्या व्यापाऱ्यांची कथित बेकायदेशीर कमाईची माहिती गोळा केली आणि त्या आधारावर त्यांच्या घरी बनावट आयकर अधिकारी पाठवून छापे टाकले. भीतीचे वातावरण निर्माण करून प्रकरण मिटवण्याच्या नावाखाली प्रचंड रक्कम उकळण्यात आल्याचे उघड झाले आहे..या प्रकरणात आणखी ११ महिलांनी तक्रारी दाखल केल्याने एकूण तक्रारींची संख्या १९ पर्यंत पोहोचली आहे. एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपीने या महिलांना प्रार्थना आणि मानसिक शांती मिळवण्याच्या बहाण्याने घरी बोलावले. नंतर दबाव टाकून त्यांचे शोषण केल्याचे पीडितांनी सांगितले. अनेकांनी भीती आणि अंधश्रद्धेचे वातावरण निर्माण करून गप्प बसण्यास भाग पाडल्याचा आरोपही केला आहे..आतापर्यंत १२ स्वतंत्र गुन्हे दाखलतपास यंत्रणांनी आतापर्यंत १२ स्वतंत्र गुन्हे दाखल केले आहेत. प्रत्येक नवीन तक्रारीमुळे प्रकरण अधिक गुंतागुंतीचे बनत आहे. पोलीस आणि विशेष तपास पथक (एसआयटी) यांनी पीडितांच्या जबाबांची नोंद घेतली असून संपूर्ण नेटवर्कचा सखोल अभ्यास सुरू केला आहे..Bhondu Ashok Kharat : भोंदू अशोक खरात प्रकरणातील सोशल मीडियावरील 4500 लिंक नष्ट.लाँडरिंगच्या दृष्टिकोनातून पाहण्यास सुरुवातदरम्यान, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) या प्रकरणात प्रवेश केल्याने तपासाला वेगळे वळण मिळाले आहे. ईडीने याकडे मनी लाँडरिंगच्या दृष्टिकोनातून पाहण्यास सुरुवात केली आहे. खरात याच्या जंगम व स्थावर मालमत्तेचा तपशील गोळा करण्यात येत आहे. त्याच्या उत्पन्नाच्या स्रोताची आणि संभाव्य अवैध व्यवहारांची कसून तपासणी करण्यात येत आहे.तपासात एक महत्त्वाची बाब समोर आली आहे. शिर्डी आणि नाशिकमधील अनेक पतसंस्थांमधील बनावट खात्यांमधून कोट्यवधी रुपयांचे व्यवहार झाल्याचे उघडकीस आले. या खात्यांमध्ये अशोक खरात याचा मोबाईल क्रमांक वापरला गेल्याचे आढळले आहे. यामुळे संपूर्ण नेटवर्क सुसंघटित स्वरूपात चालवल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत..कथितरित्या नेटवर्कशी संबंधिततपास जसजसा पुढे सरकत आहे, तसतसे कथितरित्या या नेटवर्कशी संबंधित असलेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण वाढत आहे. काही आयएएस, आयपीएस आणि इतर विभागांतील अधिकारी खरात यांच्या माध्यमातून आपली अवैध कमाई गुंतवून त्याच्या अवैध साम्राज्यात सहभागी असल्याची शक्यता तपास यंत्रणा तपासत आहेत. भोंदू बाबा अशोक खरात याच्या या 'स्पेशल २६' टीमने बनावट छापे आणि धमकीच्या माध्यमातून कसे जाळे विणले, याचा पूर्ण खुलासा लवकरच होण्याची शक्यता आहे..Ashok Kharat Case : अवघ्या १५ रुपयांत विकले जाताहेत अशोक खरातच्या अत्याचाराचे अश्लील व्हिडिओ; खळबळजनक प्रकाराने संतापाची लाट