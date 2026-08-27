Nashik Farmer Loan Waiver : नाशिक जिल्ह्यात 260 कोटींची कर्जमुक्ती; 30 हजारांहून अधिक खात्यात जमा, टप्पा 1 आणि 2 चा एकूण लाभ किती? पाहा आकडेवारी

नाशिक : राज्य शासनाच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात जिल्ह्यातील ९ हजार ७३१ पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ८६ कोटी ५१ लाख रुपये वर्ग करण्यात आले (Nashik farmer loan waiver payment update) आहेत. .पहिल्या व दुसऱ्या टप्प्यात आतापर्यंत ३० हजारांहून अधिक पात्र शेतकऱ्यांना सुमारे २६० कोटी रुपयांचा लाभ मिळाला (Ahilyadevi Holkar farmer loan waiver Nashik) आहे. त्यामुळे कर्जमुक्तीच्या लाभाची प्रतीक्षा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे..शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. पहिल्या टप्प्यात ७ ऑगस्ट रोजी जिल्ह्यातील २० हजार ३४१ पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर १७३ कोटी ६९ लाख ९३ हजार रुपये वर्ग करण्यात आले. यामध्ये नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या १२ हजार ३११ लाभार्थी शेतकऱ्यांना ८६ कोटी ७२ लाख ६५ हजार रुपये, तर व्यापारी बँकांच्या ८ हजार ३० लाभार्थींना ८६ कोटी ९७ लाख २७ हजार रुपये मिळाले..Ladki Bahin Yojana Update : रक्षाबंधनाच्या मुहूर्तावर मोठा दिलासा! लाडक्या बहिणींच्या खात्यात 1500 रुपये जमा होण्यास सुरुवात, तुम्हाला पैसे मिळाले का? 'असा' चेक करा बँक बॅलन्स.दुसऱ्या टप्प्यात २४ ऑगस्ट रोजी ९ हजार ७३१ पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ८६ कोटी ५१ लाख रुपये वर्ग करण्यात आले. यापैकी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या ४ हजार ८५६ शेतकऱ्यांना ३४ कोटी ९२ लाख रुपये, तर व्यापारी बँकांच्या ४ हजार ८७५ लाभार्थींना ४५ कोटी ५७ लाख रुपये देण्यात आले आहेत..आधार प्रमाणीकरण बाकीजिल्ह्यातील पहिल्या यादीतील ३५ हजार ६४२ पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांपैकी ३१ हजार ९५६ शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाले आहे. मात्र, अद्याप ३ हजार ८८६ लाभार्थी शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण शिल्लक आहे..MPSC Recruitment 2026 : MPSC चा मोठा निर्णय! औषध निरीक्षक भरती प्रक्रिया रद्द; पोलिसांच्या चौकशीनंतर फेरपरीक्षेची घोषणा, उमेदवारांना पुन्हा द्यावी लागणार परीक्षा!.शासनाच्या पोर्टलवर आधार क्रमांक, कर्जखाते किंवा कर्जाच्या रकमेबाबत तक्रार नोंदविलेल्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्याचे काम जिल्हास्तरीय समितीमार्फत सुरू आहे. संबंधित बँकांकडून आवश्यक कागदपत्रे प्राप्त करून ऑनलाइन पद्धतीने तक्रारींचे निवारण केले जात आहे..ज्या लाभार्थी शेतकऱ्यांनी अद्याप आधार प्रमाणीकरण पूर्ण केलेले नाही, त्यांनी तत्काळ जवळच्या आपले सरकार केंद्र किंवा ई-सेवा केंद्राला भेट देऊन विनामूल्य आधार प्रमाणीकरण करून घ्यावे. आधार क्रमांक, कर्ज रक्कम किंवा बँक कर्ज खाते क्रमांकाबाबत तक्रार असलेल्या शेतकऱ्यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह संबंधित बँकेच्या शाखेशी किंवा जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाशी संपर्क साधावा.-कुंदन भोळे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक.कर्जमुक्तीचा लाभपहिला टप्पा : १७३ कोटी ६९ लाख ९३ हजार रुपये - २०,३४१ शेतकरीजिल्हा बँक : ८६ कोटी ७२ लाख ६५ हजार रुपये - १२,३११ शेतकरीदुसरा टप्पा : ८६ कोटी ५१ लाख रुपये - ९,७३१ शेतकरीजिल्हा बँक : ३४ कोटी ९२ लाख रुपये - ४,८५६ शेतकरीएकूण लाभ : सुमारे ३० हजार पात्र शेतकरी- सुमारे २६० कोटी रुपये.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.