नाशिक

Nashik Farmer Loan Waiver : नाशिक जिल्ह्यात 260 कोटींची कर्जमुक्ती; 30 हजारांहून अधिक खात्यात जमा, टप्पा 1 आणि 2 चा एकूण लाभ किती? पाहा आकडेवारी

Nashik Farmer Loan Waiver 9,731 Farmers Receive ₹86.51 Crore : नाशिक जिल्ह्यात अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात ९,७३१ पात्र शेतकऱ्यांना ८६.५१ कोटींचा लाभ मिळाला. दोन टप्प्यांत ३० हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांना सुमारे २६० कोटी मिळाले.
Nashik farmer loan waiver payment update

Nashik farmer loan waiver payment update

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

नाशिक : राज्य शासनाच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात जिल्ह्यातील ९ हजार ७३१ पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ८६ कोटी ५१ लाख रुपये वर्ग करण्यात आले (Nashik farmer loan waiver payment update) आहेत.

Loading content, please wait...
Nashik
Farmer
benefits of loan waiver Maharashtra
2026 loan waiver scheme
agricultural loan waiver scheme
Marathi News Esakal
www.esakal.com