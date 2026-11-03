Nashik News: "गांजा अन् खसखस शेतीला परवानगी द्या!" ; शेतकऱ्याची थेट राष्ट्रपतींकडे मागणी

शेतीमालाला मिळणारा अत्यल्प बाजारभाव, यंदाचे पर्जन्यमान आणि दुष्काळी परिस्थितीमुळे आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या नाशिकमधील एका शेतकऱ्याने थेट राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे अनोखी मागणी केली आहे. गांजा आणि खसखस लागवडीला परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी सिन्नर तालुक्यातील सायाळे गावचे शेतकरी विजय रामनाथ शिंदे यांनी पत्राद्वारे केली आहे. विशेष म्हणजे, नाशिक-त्र्यंबकेश्वर येथे सुरू असलेल्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याचा दाखला देत त्यांनी आपल्या मागणीचे समर्थन केल्याचे सांगितले जात आहे. या निवेदनाची सध्या नाशिकसह राज्यभरात चर्चा सुरू झाली आहे..शेतीतील आर्थिक अडचणींचा दिला दाखलाविजय शिंदे यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना दिलेल्या निवेदनात शेतीसमोरील आर्थिक अडचणींचा उल्लेख केला आहे. यंदा झालेला पाऊस, शेतीमालाला मिळणारा कवडीमोल भाव आणि दुष्काळी परिस्थिती यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित बिघडले असल्याचे त्यांनी मांडले आहे. पारंपरिक शेतीतून अपेक्षित उत्पन्न मिळत नसल्याच्या पार्श्वभूमीवर गांजा आणि खसखस लागवडीसाठी स्थानिक शेतकऱ्यांना परवानगी मिळावी, अशी त्यांची मागणी आहे..Nashik News: सप्तशृंगी देवी संस्थानच्या विश्वस्त निवडीचा मार्ग मोकळा; मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती आदेश रद्द केला.यापूर्वीही सिन्नरमधील शेतकऱ्याची मागणीगांजा लागवडीसाठी परवानगी मागण्याची सिन्नर तालुक्यातील ही पहिलीच घटना नाही. यापूर्वी याच वर्षी मे महिन्यात सिन्नरमधील शेतकरी सुनील उकिर्डे यांनीही प्रशासनाकडे अशी मागणी केली होती. कांद्याला अवघा १२.३५ रुपये प्रतिकिलो भाव मिळाल्याने त्यांना मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले होते. या नुकसानीतून बाहेर पडण्यासाठी त्यांनी तहसीलदारांना पत्र लिहून गांजा लागवडीची परवानगी मागितली होती..राष्ट्रपतींच्या नाशिक दौऱ्यादरम्यान निवेदनदरम्यान, सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या ध्वजारोहण कार्यक्रमासाठी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू नाशिकमध्ये आल्या असताना शेतकरी विजय शिंदे यांनी त्यांच्याकडे हे निवेदन सादर केल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे त्यांच्या मागणीची चर्चा अधिक रंगली आहे. आता गांजा आणि खसखस लागवडीसंदर्भात करण्यात आलेल्या या मागणीची शासनाकडून कशी दखल घेतली जाते, याकडे लक्ष लागले आहे. .Nashik News: सप्तशृंगी देवी संस्थानच्या विश्वस्त निवडीचा मार्ग मोकळा; मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती आदेश रद्द केला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.