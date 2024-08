Dada Bhuse : नार-पार योजनेमुळे शेतकरी होणार सुजलाम्‌ सुफलाम्‌ : पालकमंत्री भुसे

Dada Bhuse : उत्तर महाराष्ट्राला जलस्वयंपूर्ण करणाऱ्या नार-पार गिरणा नदीजोड प्रकल्पाला राज्यपालांनी मंजुरी दिल्याने ‘कसमादे’सह खानदेशातील शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. योजनेमुळे शेतकरी सुजलाम्‌ सुफलाम्‌ होतील, अशी प्रतिक्रिया पालकमंत्री दादा भुसे यांनी दिली. तसेच, योजनेसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार यांचे दूरध्वनीद्वारे आभार मानले. (Farmers have expressed their satisfaction after approval of Nar Par Girna River Linking Project by Governor)