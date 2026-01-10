नाशिक

Nashik News : नाशिकमध्ये गुटखा व तंबाखू उत्पादकांवर एफडीएचा घाव; सुमारे ९.७१ कोटींचा प्रतिबंधित साठा जप्त!

Nashik FDA Action : नाशिक जिल्ह्यात एफडीएच्या विशेष भरारी पथकाने प्रतिबंधित सुगंधित तंबाखू व गुटख्याचा सुमारे ९.७१ कोटी रुपयांचा साठा जप्त केला. या प्रकरणी ११ जणांविरुद्ध अन्न सुरक्षा कायद्यान्वये गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
FDA Conducts Massive Crackdown in Nashik District

FDA Conducts Massive Crackdown in Nashik District

Sakal

दिगंबर पाटोळे, सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

वणी ( नाशिक) : राज्यातील भेसळखोर व प्रतिबंधित अन्न पदार्थ उत्पादक व विक्रेते यांच्यावर विशेष लक्ष देऊन कठोर कारवाईसाठी अन्न व औषध प्रशासन मंत्री ना. नरहरी झिरवाळ, यांच्या मार्गदर्शनाने राज्यात विशेष भरारी पथकाची स्थापना करण्यात आली आहे. पथकाने व नाशिक विभागाचे सहआयुक्त (अन्न) मनीष सानप आणि अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांच्या संयुक्त पथकाने ७ व ८ जानेवारीला नाशिक जिल्ह्यात ३ प्रतिबंधित अन्न पदार्थाची कारवाई केली.

Loading content, please wait...
Nashik
crime
Action
FDA system
raid
Gutka seizure operation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com