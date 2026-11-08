नाशिक एडीएफची उत्तर महाराष्ट्रात कारवाई

तब्बल १२० अन्न आस्थापनांचे परवाने निलंबित
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नाशिक ‘एफडीए’चा दणका : वीस दिवसांत पावणेचार कोटींचा साठा जप्त
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता. ८ : सण-उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) नाशिक विभागात राबवलेल्या विशेष मोहिमेत मोठी कारवाई केली आहे. १६ ऑक्टोबर ते ६ नोव्हेंबरदरम्यान विभागातील १२० अन्न आस्थापनांचे परवाने निलंबित केले असून, तब्बल तीन कोटी ७८ लाख रुपयांपेक्षा अधिक किमतीचा दोन लाख २७ हजार किलोग्रॅम अन्नसाठा जप्त केला आहे.
अन्न सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंढे व सहआयुक्त मंगेश माने यांच्या मार्गदर्शनाखाली नाशिक, अहिल्यानगर, जळगाव, धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यांमध्ये ही तपासणी मोहीम राबविण्यात आली. मिठाई, चिवडा, खाद्यतेल, मसाले, फरसाण, खोया, बटर, पॅक ड्रिंकिंग वॉटर, खवा, मावा आणि भगर यांसारख्या अन्नपदार्थांचा साठा जप्त करण्यात आला. यात प्रामुख्याने मसाले, खाद्यतेल, मिठाई व फरसाण यांचा समावेश आहे.
उत्पादनाची साठवणूक अस्वच्छ व अयोग्य परिस्थितीत होत असल्याचे, तसेच अन्नपदार्थ विहित गुणवत्ता मानकांनुसार नसल्याचा संशय आढळला. अन्नपदार्थांच्या लेबलिंग नियमांचे उल्लंघन करून चुकीच्या पद्धतीने ब्रँडिंग केले होते. खाद्यतेलाच्या पुनर्पेकिंगसाठी वापरलेल्या डब्यांचा बेकायदेशीर पुनर्वापर होत असल्याचे समोर आले. तसेच पॅकिंगवर ‘Fortified Oil’ असा दावा असताना, वैध फोर्टिफिकेशन परवाना आढळला नाही. मिठाई तयार करताना विहित मर्यादेपेक्षा जास्त खाद्यरंगाचा वापर केल्याचे निदर्शनास आले.
जिल्हानिहाय स्थिती
नाशिक : ६५
जळगाव : २३
धुळे : १३
अहिल्यानगर : १०
नंदुरबार : ०९
तक्रारीसाठी संकेतस्थळ
नागरिकांना सुरक्षित व दर्जेदार अन्नपदार्थ मिळावेत, यासाठी ही मोहीम यापुढेही सुरूच राहणार आहे. अन्नपदार्थांच्या गुणवत्तेबाबत शंका असल्यास नागरिकांनी complaints.mahafda.in या संकेतस्थळावर तक्रार नोंदवावी, तसेच अन्न व्यावसायिकांनी परवाना घेऊनच नियमांनुसार व्यवसाय करावा, असे आवाहन अन्न व औषध प्रशासनाने केले आहे.