Nashik Fire Accident : झोपडीसह संसारोपयोगी साहित्य जळून खाक

वेहेळगाव (जि. नाशिक) : मळगाव (ता. नांदगाव) येथील निंबा मोतीराम पवार यांच्या झोपडीस आग लागल्याने घरातील संसारोपयोगी साहित्य व पैसे जळून खाक झाले. सर्व उभा केलेला संसार डोळ्यासमोर भस्म होताना अश्रूचा बांध फुटला होता. गावचे उपसरपंच नितीन आहेर यांनी धीर देत घटना आमदार सुहास कांदे यांच्याकडे कथन केली. आमदारांनी सर्व कुटुंबाला घरी बोलावून सर्व संसारोपयोगी साहित्य, कपडे व कुटुंबासाठी रोख दहा हजार रुपयाची मदत देऊ केली आहे. (Nashik Fire Accident Hut including household items got burnt at malgaon suhas kande helped the victims Nashik news)

मळगाव येथील निंबा पवार हे आदिवासी वस्तीत आपल्या कुटुंबासह झोपडीत राहत होते. थंडी थोडी कमी असल्याने सर्व कुटुंब बाहेर अंगणात झोपलेले होते. घरात दिवा लावलेला होता. पहाटे चारला निंबा पवार यांना झोपडीतून मोठा जाळ दिसायला लागला. त्यांनतर त्यांनी आरडाओरड सुरु केली. स्थानिक नागरिकांनी आग विझविण्याचा प्रयत्न केले. परंतु, आगीने रौद्ररूप धारण केल्याने घरातील सर्व वस्तू जळून खाक झाले. पवार कुटुंब इतरांच्या शेतात मोलमजुरी करून पोट भरतात.

मजुरीचे पै पै पैसे गोळा करून घरात पंधरा हजार रुपये जमा करून ठेवलेले होते. पाच पोते बाजरी जमा झालेली होती. सर्व जमा केलेली पुंजी व घरातील संसार उघड्यावर येऊन पडला. आमदार कांदे यांनी धीर देत मी नेहमी तुमच्यासोबत आहे काही गरज लागल्यास कळवा पाठवून देईल, असा आधार कुटुंबाला दिला व अधिकाऱ्यांना सूचना करून सदर घटनेचा पंचनामा करून त्यांना कशी मदत देता येईल, यासाठी प्रयत्न करण्याच्या सूचना दिल्या.

