Nashik Flood: नाशिक जिल्ह्यात पूरस्थिती कायम; बाजारात पाणी, त्र्यंबकेश्वरात वीजपुरवठा ठप्प

नाशिक: शहर व परिसरात आज पावसाचा जोर काहीसा कमी झाला असला तरी नद्यांना असलेली पूरस्थिती कायम होती. गोदावरी नदीच्या पुराचे पाणी गुरुवारी रात्री साडेदहाच्या सुमारास काठावरील सराफ बाजारात घुसल्याने मोठे नुकसान झाले. दिवसभर दुकानातील पाणी आणि गाळ उपसण्याचे काम सुरू होते. त्र्यंबकेश्वर शहरातही गल्लोगल्ली गाळ साचला असल्याने वाहतूक ठप्प झाली आहे. शहरातील वीजपुरवठा अजूनही पूर्ववत झाला नाही..पुरात दोघे बुडाले धुळे : जिल्ह्यात शुक्रवारी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे दोन वेगवेगळ्या घटनांमध्ये ६५ वर्षीय महिला आणि ४० वर्षीय पुरुष पुरात वाहून गेल्याची माहिती प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी दिली. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, साक्री तालुक्यातील मांजरी (ता. साक्री) येथील रहिवासी जेठीबाई कुवर या दुपारी दीडच्या सुमारास पांझरा नदीला आलेल्या पुरात वाहून गेल्या. बाल्हाणे गावातील भरत माळी हे गळखल नदीच्या पुरात वाहून गेले..Chandrashekhar Bawankule: विद्यार्थ्यांच्या नव्हे, राहुल यांच्या आंदोलनाला ‘नौटंकी’ म्हटले; चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे स्पष्टीकरण.दरम्यान गंगापूर धरणातील विसर्गामुळे आज दुपारपर्यंत गोदाघाटावरील पूरपरिस्थिती कायम होती. शहरात सकाळी साडेआठपर्यंतच्या २४ तासांमध्ये ११६ मिमी पर्जन्याची नोंद झाली..BSF Jawan: सहकाऱ्याने केलेल्या गोळीबारात जवानाचा मृत्यू.इगतपुरी तालुक्यात झालेल्या दमदार पावसामुळे भातशेते पाण्याखाली गेले आहेत. काळुस्ते येथील दरेवाडी भामनगर पुनर्वसन वसाहतीत पाणी घुसल्याने सात कुटुंबाची घरे पाण्याखाली गेली. त्यांना सुरक्षितस्थळी हलविण्यात आले आहे. गेल्या तीन दिवसांपासून नाशिक शहरात पावसाने मुक्काम ठोकला आहे. गुरुवारी (ता.२३) सायंकाळपासून वाढलेल्या पावसाचा जोर पहाटेपर्यत कायम होता. शुक्रवारी दुपारनंतर जोर काहीअंशी कमी झाला असला तरी शहरातील प्रमुख रस्ते, सखल भागात पाणी साचले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.